Ветеринарная клиника в Краснодаре

Любовь к профессии проявляем через внимательный осмотр, поддержку друг друга при серьезных и запутанных патологиях. Всегда спрашиваем мнения коллег, когда понимаем, что в одиночку точно не справиться. Мы не будем применять не доказанные способы лечения и диагностики. Обожаем внедрять новые подходы к пациенту, ведь участие в этом даёт нам право считать себя прогрессивной клиникой.

Хирургия – наша основная специализация. На операции ваш питомец не останется без внимания, так как анестезиолог позаботится о спокойном сне и безболезненном послеоперационном периоде.

Мониторы жизнедеятельности позволят нам моментально среагировать на любые изменения в состоянии организма, что спасает жизни.

Наши хирурги применят эндоскопические методы вмешательства и снизят болевые ощущения до минимума, а большой разрез заменят маленькими проколами.

Если пациенту станет плохо вовремя анестезии - на помощь придут реаниматологи, аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и возможность провести экстренные анализы прямо на месте.

Мы делаем свою работу хорошо, поэтому если случится рецидив при плановой операции или что-то пойдет не так – исправим бесплатно.