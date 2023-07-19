Ветеринарная клиника в Краснодаре
Ваши питомцы - самое важное для нас
Мы лечим сложные патологии, когда другие специалисты опускают рукиБесплатная консультация Запись на осмотр
Мы лечим сложные патологии, когда другие специалисты опускают рукиБесплатная консультация Запись на осмотр
В наших ветеринарных клиниках работают прекрасные врачи, которые проходят серьезный отбор и стажировку, прежде чем стать специалистом у нас. Для этого мы применяем тщательное анкетирование, собеседования и проверяем прошлый опыт, чтобы он соответствовал современному подходу в лечении.
Каждый врач ежегодно обязан проходить стажировки с отчетом и внутренними конференциями для того, чтобы не останавливаться в своём развитии
Мы не экономим средства и работаем только с проверенными производителями. Не используем повторно для разных пациентов один и тот же расходный материал.
Любовь к профессии проявляем через внимательный осмотр, поддержку друг друга при серьезных и запутанных патологиях. Всегда спрашиваем мнения коллег, когда понимаем, что в одиночку точно не справиться. Мы не будем применять не доказанные способы лечения и диагностики. Обожаем внедрять новые подходы к пациенту, ведь участие в этом даёт нам право считать себя прогрессивной клиникой.
Хирургия – наша основная специализация. На операции ваш питомец не останется без внимания, так как анестезиолог позаботится о спокойном сне и безболезненном послеоперационном периоде.
Мониторы жизнедеятельности позволят нам моментально среагировать на любые изменения в состоянии организма, что спасает жизни.
Наши хирурги применят эндоскопические методы вмешательства и снизят болевые ощущения до минимума, а большой разрез заменят маленькими проколами.
Если пациенту станет плохо вовремя анестезии - на помощь придут реаниматологи, аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и возможность провести экстренные анализы прямо на месте.
Мы делаем свою работу хорошо, поэтому если случится рецидив при плановой операции или что-то пойдет не так – исправим бесплатно.
Основная специализация нашей ветеринарной клиники — хирургия и работа со сложными патологиями
Газовый наркоз, искусственная вентиляция легких и анестезиолог обеспечат качественный сон
Во время операции подключаем к мониторам жизнедеятельности и следим за температурой, пульсом и кардиограммой
В послеоперационном стационаре пациента успокоят и проведут все необходимые манипуляции
Хирургия с нами – не больно, качественно и с гарантией.
Найдем источник болезни, чтобы не лечить симптомы
Сделаем аллерготест, найдем причину аллергии - появится шанс вылечить её навсегда
Возвращаем зрение питомцам при таких патологиях, как катаракта, травмы роговицы и глаукома
Избавим вашего питомца от боли и болезненных разрезов, заменив их на быструю реабилитацию и небольшие проколы с помощью эндоскопии
Мы обладаем единственной в Краснодарском крае современной безболезненной методикой лечения катаракты у домашних животных. Специалисты нашей ветеринарной клиники проведут диагностику и успешно справятся с такой проблемой у животного независимо от сложности ситуации.Узнать подробнее
Врачи нашей ветеринарной клиники проводят профессиональное лечение животных от аллергии с помощью специальных вакцин.
Огромное спасибо за оказанное внимание в ветеринарной клинике “Zoo Land” в Краснодаре к проблеме нашей хорихи Снежинки: четвертый - пятый день после операции - скачет с утра до вечера, довольна как слон (шов два сантиметра уже практически не заметен). Сердце радуется от того, что видим как ей снова хорошо. На фото: такая она была, а такая сейчас - фото отсутствует, так как невозможно успеть сфотографировать с какой скоростью носится по дому играя ;)))) Особенно радует то, что смогли провести операцию на половинном наркозе, учитывая ситуацию. Цены на услуги оказались очень демократичными. Даже не думала, что в Краснодаре есть такие талантливые врачи! Буду всем рекомендовать услуги и врачей вашей ветеринарной клиники!
Семья Матвеевых выражает огромную благодарность ветеринарной клинике "Zoo Land" в Краснодаре.
Наш кот Яша, по неизвестной нам причине (возможно в драке с котами), получил травму глаза. Медикаментозное лечение не помогало. Пришлось искать ветеринарного врача-офтальмолога. И мы его нашли! Максим Сергеевич Немилостив сделал ювелирную операцию на глазу. Этот врач спас нашего любимца. И теперь Яша опять смотрит на мир своими огромными глазищами. Нравится отношение врачей к животным и цены, конечно, тоже - они доступные. Спасибо большое всем врачам ветеринарной клиники!
Хотим поблагодарить Анну Владимировну и Максима Сергеевича, вачей ветеринаров клиники "Zoo Land", спасибо огромное за качественную работу и профессионализм! Открытые, добрые люди, все расскажут и покажут, мы очень рады, что нашли их!) Сегодня второй день после кастрации нашего любимого кота Марсика. Он отошел от операции еще в конце первого дня, а сегодня такой бодрый и активный, как-будто ничего с ним не произошло))! Однозначно советуем ветеринарную клинику Zoo Land! Спасибо Вам!!!
Благодарим вас за спасение нашего кота. Врачи ветеринарной клиники “Zoo Land” в Краснодаре провели диагностику состояния животного и сразу определили, что у него вирусная инфекция, назначили эффективное лечение - результат был уже на следующий день. Кот стал чувствовать себя лучше. Видно, что врачи настоящие специалисты, которые любят свое дело, любят животных, качественно оказывают услуги и верно ставят диагнозы. Позже обратилась для чипирования, вакцинации и стерилизации собаки, врачи провели все процедуры аккуратно и быстро, пес быстро восстановился. В ветеринарной клинике “Zoo Land” в Краснодаре используются современные и безопасные препараты.
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Появление коричневых пятен на радужной оболочке, является частым явлением у кошек. К сожалению, во многих случаях за этим, с виду безобидным процессом, скрывается серьезная болезнь - меланома. Считается, что не существует доброкачественной гиперпигментации радужки.Читать дальше
Выделения из глаз довольно частый симптом многих заболеваний, в том числе некоторых системных болезней, при которых выделения являются лишь частью общей клинической картины.Читать дальше
Если у животного гноятся глаза, это является тревожным сигналом, так как под этим симптомом могут скрываться серьезные и опасные заболевания. К тому же, собаки и кошки часто проявляют беспокойство, начинают чесать их, сам глаз краснеет и становится болезненным.Читать дальше
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Мастерство ветеринара зависит от его профессиональных навыков и знаний, а также от отношения к пациентам — котам, собакам и другим питомцам. Больное животное, в отличие от человека, не может пожаловаться на самочувствие, объяснить, что именно его беспокоит. А значит, врач должен уметь «слышать» и правильно понимать сигналы, которые подают коты, собаки и другие животные, уметь устанавливать с ними контакт.
Коллектив нашей ветеринарной клиники — сплоченная команда увлеченных специалистов, которые готовы оказать любые необходимые услуги питомцам - собакам, кошкам, хорькам, попугаям и другим животным. Мы любим животных и знаем, как им помочь, гарантируем нашим пациентам максимально комфортное и приятное нахождение в нашей ветеринарной клинике, а также предлагаем доступные цены на все услуги. Мы можем "поднять на лапы" даже самых тяжелых пациентов, и главное "спасибо" для наших специалистов - это ваш здоровый любимец.
Ветеринарная клиника «Zoo Land» в Краснодаре отличается от других центров тем, что акцентирует внимание не только на качестве лечения животных, но и на отношении к ним. Мы воспринимаем котов, собак и других питомцев как полноценных членов ваших семей, а в их лечении используем всегда индивидуальный и гуманный подход. Главные принципы работы врачей ветеринарной клиники «Zoo Land» в Краснодаре — профессионализм, ответственность и полный комплекс услуг для собак, кошек и других животных. Наши врачи досконально знают свое дело, любят профессию и постоянно совершенствуются. Мы предоставляем качественные и доступные по цене услуги. Записаться на прием в ветеринарную клинику для получения нужной услуги можно на сайте или по телефону.
В нашу ветеринарную клинику в Краснодаре вы можете обратиться за услугами вакцинации, стерилизации, стоматологии, хирургических операций, для обследования питомца доктором с помощью УЗИ, лабораторных анализов. Вы можете связаться с нами, чтобы задать интересующие вопросы об услугах или для консультации о состоянии собаки, кота, хорька или другого питомца.
Обычно пятна появляются до 3-летнего возраста либо после 7 лет. Как только вы заметили какие-либо изменения с цветом радужной оболочки у вашей кошки, сразу обратитесь к узконаправленному специалисту. Для диагностики обычно используется биомикроскопия, тонометрия, флюоресцентная ангиография, УЗИ глаза, гониоскопию.
К сожалению, прогноз для глаза при этой болезни плохой, во многих случаях приходится проводить его удаление, что показано при развитии вторичных осложнений в виде глаукомы.
Для контроля любых изменений с глазами, рекомендован ежегодный профилактический осмотр, что в большей части позволяет вовремя заметить изменения, и уже на ранних стадиях предпринять мероприятия по отслеживанию вторичных осложнений.
К данной категории болезни не относится врожденное изменение цвета радужной оболочки.
Если вы обнаружили коричневое пятно в глазу у своего питомца, следует обратиться к специалисту. Записаться на прием к врачу ветеринарной клиники “Zoo Land” в Краснодаре вы можете по телефону или на сайте. Мы проведем необходимую диагностику и предложим эффективное лечение.
По характеру выделений различают серозные, слизистые, гнойные, кровянистые (геморрагические), как правило, животные часто проявляют комбинацию этих видов.
Серозные выделения характеризуются появлением прозрачной жидкости (слезы) в количестве, превышающих норму. Глаз не всегда краснеет. Казалось бы, в этом нет ничего страшного, часто такие симптомы списывают на попадание пыли в глаза, ветер, аллергены, однако есть множество случаев, когда с таких симптомов начинались опасные болезни такие, как глаукома, увеит, и если затянуть с лечением животного, то болезнь может зайти слишком далеко и в конечном итоге это может грозить потерей зрения.
Слизистые выделения у животного, как правило, редко бывают сами по себе, чаще всего они появляются вместе с гнойными и называются слизисто-гнойными. Обычно появление таких выделений говорит о наслоении вторичной бактериальной микрофлоры. Глаз краснеет от умеренной до сильной степени. Почти во всех случаях животные проявляют выраженный глазной дискомфорт, а попадание микрофлоры в толщу роговицы, может привести к ползучей язве роговицы, что может закончиться фатально для глаза.
Гнойные выделения у животного являются серьезным поводом для обращения к ветеринарному специалисту, так как во многих случаях требуется специальная диагностика. Причины могут быть в системной инфекции, сильного повреждения и проникновения инфекции в глаза, деструктивное воздействие патогенов на окружающие глаз ткани, попадание инородных предметов.
Кровянистые выделения у животного, также требуют тщательной диагностики, если они не приходят за несколько часов. Причины обычно связанны с наличием инородных тел, травмы орбиты, глаза и носа, онкологии, сильным развитием другой глазной болезни до конечной стадии, также исключается наличие системных болезней у животного, при которых нарушается свертываемость крови.
Для установления причины и характера выделений необходимо обратиться к ветеринарному врачу офтальмологу, и не забывать, что появление каких-либо выделений из глаз у животного может говорить о серьезной проблеме, как самого глаза, так и быть симптомом системной болезни. Записаться на прием к специалисту ветеринарной клиники “Zoo Land” в Краснодаре вы можете онлайн или по телефону.
Любые выделения из глаза принято называть конъюнктивитом, однако гнойное отделяемое бесспорно является самым опасным их всех видов выделений. Под этим симптомом может скрываться опасная болезнь – Чума плотоядных. Также при многих других системных болезнях может появится гнойное отделяемое, после излечения которых выделения прекращаются.
К другим, наиболее частым причинам, относят попадание инородного предмета, пыли и грязи, травмы, тяжелые болезни глазного яблока, болезни орбиты, ротовой и носовой полости, структурные патологии век, новообразования, нарушение качества и количества слезной пленки.
При появлении гнойных выделений лучше всего не заниматься самолечением, а обратиться к узконаправленному специалисту для постановки точного диагноза. Также, если нет эффекта от лечения в течение примерно 5 дней, следует пересмотреть диагноз, либо постараться найти дополнительные причины.
Для диагностики причин наиболее часто проводят окрашивание глаза животного с помощью офтальмологических красителей, также внимательно осматривают ротовую полость и, по возможности, заглазничное пространство, для чего иногда прибегают к рентгенологическому или ультразвуковому исследованию. Более редко требуются анализы крови. Также важным является оценить структуру век и обязательно осмотреть третье веко с внутренней стороны. Эти и другие услуги оказывают специалисты клиники “Zoo Land” в Краснодаре. Записаться на прием вы можете по телефону или онлайн.