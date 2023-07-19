Ветеринарный центр “Zoo Land”

г. Краснодар, ул. Оренбургская 1/1
+7 (861) 207-12- 50

Ветеринарная клиника в Краснодаре

Ваши питомцы - самое важное для нас

Мы лечим сложные патологии, когда другие специалисты опускают руки

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В наших ветеринарных клиниках работают прекрасные врачи, которые проходят серьезный отбор и стажировку, прежде чем стать специалистом у нас. Для этого мы применяем тщательное анкетирование, собеседования и проверяем прошлый опыт, чтобы он соответствовал современному подходу в лечении.

Каждый врач ежегодно обязан проходить стажировки с отчетом и внутренними конференциями для того, чтобы не останавливаться в своём развитии

 

Мы не экономим средства и работаем только с проверенными производителями. Не используем повторно для разных пациентов один и тот же расходный материал.

Любовь к профессии проявляем через внимательный осмотр, поддержку друг друга при серьезных и запутанных патологиях. Всегда спрашиваем мнения коллег, когда понимаем, что в одиночку точно не справиться. Мы не будем применять не доказанные способы лечения и диагностики. Обожаем внедрять новые подходы к пациенту, ведь участие в этом даёт нам право считать себя прогрессивной клиникой. 

Хирургия – наша основная специализация. На операции ваш питомец не останется без внимания, так как анестезиолог позаботится о спокойном сне и безболезненном послеоперационном периоде. 

Мониторы жизнедеятельности позволят нам моментально среагировать на любые изменения в состоянии организма, что спасает жизни. 

Наши хирурги применят эндоскопические методы вмешательства и снизят болевые ощущения до минимума, а большой разрез заменят маленькими проколами. 

Если пациенту станет плохо вовремя анестезии - на помощь придут реаниматологи, аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и возможность провести экстренные анализы прямо на месте. 

Мы делаем свою работу хорошо, поэтому если случится рецидив при плановой операции или что-то пойдет не так – исправим бесплатно.

Основная специализация нашей ветеринарной клиники — хирургия и работа со сложными патологиями

Газовый наркоз, искусственная вентиляция легких и анестезиолог обеспечат качественный сон

Во время операции подключаем к мониторам жизнедеятельности и следим за температурой, пульсом и кардиограммой

В послеоперационном стационаре пациента успокоят и проведут все необходимые манипуляции

Хирургия с нами – не больно, качественно и с гарантией.

Услуги, предоставляемые в нашей ветеринарной клинике
Хирургия
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Наши накопленные знания, помогут решить любую хирургическую патологию. Мы применяем современный наркоз, а также эндоскопию в 99% случаев. Даже если вам отказали в других ветеринарных клиниках
Дерматология
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В нашей клинике ведут приём ветеринарные дерматологи, прошедшие стажировку в Европе. Все анализы проводятся сразу на приёме, в ветеринарной клинике, и вам нет необходимости ждать несколько дней, что ускоряет целенаправленное лечение
Офтальмология
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Мы обладаем практически неограниченным спектром выполнения офтальмологических операций в ветеринарной клинике: на роговице, на хрусталике, на веках и конъюнктиве. Лечение катаракты у кошек и собак. Знаем породные особенности и следуем им, для достижения максимального результата
Терапия
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Наш принцип состоит из коллективной работы. Вы можете быть уверенным, что каждый случай рассматривается командой врачей и для нас не бывает «просто животных» - мы к каждому относимся с заботой и вниманием
Чипирование
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В нашей ветеринарной клинике вы можете провести чипирование животных, которое заключается в установке под кожей небольшого импланта, что в будущем помогает идентифицировать животное и в некоторых случаях вернуть его владельцу
УЗИ диагностика
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Кабинет УЗИ для животных в нашей клинике оснащен современным оборудованием. Это означает, что даже в самых сложных случаях вы получаете точные данные о состоянии своего питомца
Лаборатория
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Врачи проводят большое количество лабораторных исследований в ветеринарной клинике, большинство результатов анализов получаем в этот же день – нет необходимости длительного ожидания, чтобы приступить к правильному лечению
Эндокринология
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Проводим контроль и лечение таких болезней, как сахарный диабет, болезнь Кушинга, патологии щитовидной железы и других. Помимо терапевтического лечения проводим хирургические вмешательства на эндокринной системе, чтобы избавить от болезни навсегда
Кардиология
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В штате нашей клиники высококвалифицированные ветеринарные врачи - кардиологи, которые определят, что происходит с сердцем кота или собаки, с помощью УЗИ и ЭКГ. Также выполняем операции по врожденным порокам сердца, чтобы дать возможность нашим пациентам жить более счастливой жизнью.
Ортопедия и травматология
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В нашей ветеринарной клинике используется современное и мощное рентгенологическое оборудование для постановки точного диагноза, когда даже небольшие патологии могут оказаться замеченными, а прием ведут опытные врачи - ортопеды, которые, ориентируясь на рентген, всегда подскажут, как правильно поступить
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Почему выбирают нас
Ваш питомец – самое важное

Найдем источник болезни, чтобы не лечить симптомы

Лечим аллергию навсегда

Сделаем аллерготест, найдем причину аллергии - появится шанс вылечить её навсегда

Устраняем проблемы со зрением

Возвращаем зрение питомцам при таких патологиях, как катаракта, травмы роговицы и глаукома

Современный подход

Избавим вашего питомца от боли и болезненных разрезов, заменив их на быструю реабилитацию и небольшие проколы с помощью эндоскопии

Есть симптомы катаракты?

Мы обладаем единственной в Краснодарском крае современной безболезненной методикой лечения катаракты у домашних животных. Специалисты нашей ветеринарной клиники проведут диагностику и успешно справятся с такой проблемой у животного независимо от сложности ситуации.

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У вашего питомца аллергия?

Врачи нашей ветеринарной клиники проводят профессиональное лечение животных от аллергии с помощью специальных вакцин.

  • Современные разработки
  • Полное избавление от аллергии
  • Подбор индивидуального курса лечения
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Отзывы о работе наших врачей

Огромное спасибо за оказанное внимание в ветеринарной клинике “Zoo Land” в Краснодаре к проблеме нашей хорихи Снежинки: четвертый - пятый день после операции - скачет с утра до вечера, довольна как слон (шов два сантиметра уже практически не заметен). Сердце радуется от того, что видим как ей снова хорошо. На фото: такая она была, а такая сейчас - фото отсутствует, так как невозможно успеть сфотографировать с какой скоростью носится по дому играя ;)))) Особенно радует то, что смогли провести операцию на половинном наркозе, учитывая ситуацию. Цены на услуги оказались очень демократичными. Даже не думала, что в Краснодаре есть такие талантливые врачи! Буду всем рекомендовать услуги и врачей вашей ветеринарной клиники!

Ольга Александровна

Семья Матвеевых выражает огромную благодарность ветеринарной клинике "Zoo Land" в Краснодаре.

Наш кот Яша, по неизвестной нам причине (возможно в драке с котами), получил травму глаза. Медикаментозное лечение не помогало. Пришлось искать ветеринарного врача-офтальмолога. И мы его нашли! Максим Сергеевич Немилостив сделал ювелирную операцию на глазу. Этот врач спас нашего любимца. И теперь Яша опять смотрит на мир своими огромными глазищами. Нравится отношение врачей к животным и цены, конечно, тоже - они доступные. Спасибо большое всем врачам ветеринарной клиники!

Евгения Матвеева

Хотим поблагодарить Анну Владимировну и Максима Сергеевича, вачей ветеринаров клиники "Zoo Land", спасибо огромное за качественную работу и профессионализм! Открытые, добрые люди, все расскажут и покажут, мы очень рады, что нашли их!) Сегодня второй день после кастрации нашего любимого кота Марсика. Он отошел от операции еще в конце первого дня, а сегодня такой бодрый и активный, как-будто ничего с ним не произошло))! Однозначно советуем ветеринарную клинику Zoo Land! Спасибо Вам!!!

Надежда Носова

Благодарим вас за спасение нашего кота. Врачи ветеринарной клиники “Zoo Land” в Краснодаре провели диагностику состояния животного и сразу определили, что у него вирусная инфекция, назначили эффективное лечение - результат был уже на следующий день. Кот стал чувствовать себя лучше. Видно, что врачи настоящие специалисты, которые любят свое дело, любят животных, качественно оказывают услуги и верно ставят диагнозы. Позже обратилась для чипирования, вакцинации и стерилизации собаки, врачи провели все процедуры аккуратно и быстро, пес быстро восстановился. В ветеринарной клинике “Zoo Land” в Краснодаре используются современные и безопасные препараты.

Дарья Ильницкая
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Все введенные данные строго конфиденциальны.
Заполнение заявки ни к чему не обязывает, вы можете отказаться от нее в любой момент.